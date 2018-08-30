تعاون بين «الاتحادية للكهرباء» و«الموارد البشرية» في تحقيق التنمية المستدامة

المصدر: عجمان - وام

وقعت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لوضع استراتيجية عمل مشتركة وآلية محددة للتعاون والتنسيق في نشر وتعزيز ثقافة الترشيد بين أفراد المجتمع وتعزيز جهود الدولة في مجال تحقيق التنمية المستدامة.

وقع مذكرة التفاهم محمد محمد صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وسيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية. وتتضمن المذكرة تبني المبادرات والتقنيات المشتركة بما يضمن المحافظة على مصادر المياه والطاقة وعدم هدرهما والتعاون في نشر ثقافة الطاقة البديلة بين أفراد المجتمع وتنظيم الورش والمحاضرات وحملات التوعية.

كما تلتزم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بموجب المذكرة بتركيب الأجهزة والقطع الموفرة لاستهلاك المياه بمباني وزارة الموارد البشرية والتوطين وتخصيص منسقين وفريق فني للمتابعة في هذا الشأن.

كانت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء قد وقعت خلال السنوات الماضية عدداً من الاتفاقيات المماثلة مع مجموعة من الجهات من بينها وزارة العدل وزارة التربية والتعليم ومنطقة أم القيوين الطبية وكليات التقنية العليا وغيرها.