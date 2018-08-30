شرطة دبي تواصل حملة «نور لفحص العيون»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي حملتها الطبية «نور لفحص العيون»، التي أطلقتها في الربع الأول من العام الجاري بالتعاون مع مؤسسة نور دبي، وشركة «ريفولي»، الهادفة لتقديم فحص مجاني لموظفي شرطة دبي حول مرض المياه الزرقاء «الجلوكوما»، وتستمر الحملة حتى نهاية هذا العام لتغطي كافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة في الإمارة.

وقال النقيب الدكتور خالد الخياط اختصاصي العيون، رئيس العيادات في المركز الصحي لشرطة دبي، إن الحملة وصلت إلى مركز شرطة المرقبات ضمن مسيرتها لتقديم الفحص المجاني لكافة موظفي القيادة.

وأكد النقيب الخياط، أن هذه الحملة تأتي ضمن المبادرات التي يطلقها المركز بالتزامن مع «عام زايد»، وتعزيزاً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، الذي أسس وطناً راسخاً متحد الأركان قوامه الإنسان، ونحن بدورنا نسير على خطاه ونستذكر مآثره بمبادرات إنسانية ومجتمعية تخلّد قيمه ومبادئه العظيمة.