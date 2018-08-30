الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غدا الخميس حارا ومغبرا أحيانا نهارا غائما جزئيا على بعض المناطق خاصة شرقا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س.. والبحر متوسطا إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويسود البلاد يوم الجمعة طقس رطب في الصباح الباكر على السواحل حار مغبر أحيانا نهارا وغائم جزئيا شرقا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم / س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.. فيما يشهد السبت المقبل طقسا حارا و مغبرا أحيانا نهارا وغائما جزئيا شرقا.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وتشهد البلاد يوم الأحد المقبل طقسا مغبرا و حارا نهارا، وتظهر بعض السحب شرقا وجنوبا بعد الظهر.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/ س مثيرة للغبار والاتربة نهارا.. و البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيف الى متوسط الموج في بحر عمان، في حين يكون الطقس يوم الاثنين المقبل مغبرا و حارا نهارا، وتظهر بعض السحب شرقا.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، مثيرة للغبار والاتربة نهارا.. والبحر متوسط الموج قد يضطرب أحيانا صباحا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.