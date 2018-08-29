الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا حارا ومغبرا نهاراً وغائما جزئياً أحياناً شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية . وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بوجه عام من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

اما الخليج العربي فخفيف الى متوسط الموج ..ويحدث المد الأول عند الساعة 15:46 الساعة 03:20 والجزر الأول عند الساعة 09:13 والجزر الثاني عند الساعة 21:20 .وفي بحر عمان: خفيف الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:53 الثاني عند الساعة 00:32، والجزر الأول عند الساعة 18:17 والجزر الثاني عند الساعة 06:10

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 45 31 50 15

دبي 44 32 55 15

الشارقة 45 31 55 20

عجمان 44 31 60 20

أم القيوين 43 31 60 25

رأس الخيمة 42 31 65 20

الفجيرة 36 29 90 45

العين 45 32 40 15

ليوا 45 29 60 10

الرويس 43 30 80 40

السلع 42 29 80 35

دلما 40 33 85 55

طنب الكبرى 38 32 80 45

طنب الصغرى 38 32 80 45

أبوموسى 39 32 80 40