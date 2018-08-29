المرأة ركيزة أساسية في القطاع المصرفي

المصدر: Ⅶ دبي - وائل اللبابيدي

أكّدت مصرفيات أن المرأة الإماراتية أصبحت ركيزة أساسية في بناء القطاع المصرفي بالدولة بفضل الدعم اللامحدود للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي كان أكبر داعم لمسيرة تقدّم المرأة الإماراتية انطلاقاً من إيمانه بقدرتها على تبوّؤ أعلى المراكز، مؤكدين في «يوم المرأة الإماراتية» أن العمل في القطاع المصرفي تحديداً يعد نقطة انطلاق وتمكين للمرأة للعمل في باقي القطاعات، وذلك بفضل جودة التدريب والتأهيل في القطاعين المالي والمصرفي في الدولة، لافتين إلى أن المرأة الإماراتية اليوم تشكل نحو 70% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع البالغ أكثر من عشرة آلاف مواطن ومواطنة، في حين وصلت نسبة النساء اللاتي يعملن في القطاع المصرفي نحو 37.5% من مجموع العاملين فيه، بحسب وزارة الاقتصاد.

وأكّدت يسرى عبد الغفار باقي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بـ «آفاق الإسلامية للتمويل»، أهمية دور القطاع المصرفي الحيوي والرائد في مجال دعم المرأة وإتاحة الفرص أمامها لتتبوأ المكانة اللائقة بها في مجال ريادة الأعمال في العديد من القطاعات في الدولة، وذلك بسبب جودة التدريب الذي تتلقاه الخريجة الإماراتية في البنوك الذي يفتح لها الأبواب للارتقاء في هذا القطاع أو الانتقال إلى قطاعات أخرى وإثبات جدارتها بالكفاءة نفسها.

وأضافت: «يتيح العمل في القطاع المصرفي للمرأة الإماراتية إبراز قدراتها ومهارتها القيادية في إطار من التنوع والتجديد، في مجالات متنوعة في العمل المصرفي، مثل الخزينة والعمليات والاستثمارات بعد التحصيل العلمي والأكاديمي المناسب.

وقالت إيمان عبد الرزاق، الرئيس الإقليمي لإدارة الموارد البشرية والاستراتيجية والتخطيط، للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود: «حرصت القيادة الرشيدة على مواصلة النهج الذي خطه رمز دولتنا المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فاليوم نفخر بأنه أصبح للمرأة الإماراتية وجود في العديد من المجالات الحيوية بوصفها شريكاً فاعلاً وأساسياً في كل ساحات التنمية والتطوير في الدولة».

وقالت عواطف الهرمودي، مدير عام الإدارة التنفيذية في «الإمارات الإسلامي»، إنه نتيجة لدعم القيادة الرشيدة، حققت المرأة الإماراتية خلال العقود الأربعة الماضية العديد من المكتسبات على الصعيد الاقتصادي، وأصبحت الإماراتية شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تقدر قيمة مشاريع تديرها سيدات أعمال في الدولة بـ 50 مليار درهم، وذلك نتيجة مباشرة الفرص الكبيرة المرتبطة بالنمو القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، إضافة إلى البنية الأساسية والتشريعية في الإمارات التي تحفز على الاستثمار والنمو.

وأشارت ميثاء الهاشمي، رئيس إدارة المخاطر في «الإمارات الإسلامي»: «حققت المرأة الإماراتية حضوراً متميزاً تردد صداه في عدة مجالات مهنية تنوعت بين علوم الفضاء والتكنولوجيا والهندسة والطب والمال والمصارف.