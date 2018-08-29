الرميثي يكرّم ضابطاً متميزاً من شرطة أبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

كرّم اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي في مكتبه، الرائد مطر محمد البلوشي رئيس قسم شؤون النزلاء بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي. وأثنى اللواء الرميثي على تميزه بحصوله على المركز الأول على مستوى وزارة الداخلية في قطاع المؤسسات العقابية عن بحث بعنوان تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية ودورها في التقليل من نزلاء المؤسسات العقابية بدولة الإمارات، مؤكداً أهمية دور البحث العلمي في الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني إلى أفضل المستويات المتقدمة ومواكبة المستجدات على المستوى العالمي.

وقال الرائد مطر البلوشي، إن البحث ركز على تقديم مجموعة من التوصيات من أبرزها العمل بتطبيق بدائل العقوبات لنزلاء المؤسسات العقابية مثل الخدمة المجتمعية والحجز المنزلي والكفالة والسوار الإلكتروني والمصادرة أو المراقبة القضائية.