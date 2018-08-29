نائبة مصرية: حققت نقلة نوعية ومهمة

المصدر: Ⅶالقاهرة- البيان

أشادت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، النائبة البرلمانية مارغريت عازر، بالنجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية على مدار السنوات الماضية، وهي النجاحات المستمرة الناتجة في المقام الأول انطلاقًا من الإرادة السياسية في دعم وتمكين المرأة الإماراتية، وقالت إن تلك النجاحات تمثل مصدر فخر للمرأة الإماراتية، التي اقتحمت كل المجالات ولها بصمات مؤثرة ومهمة.

وقالت عازر، في تصريح لـ «البيان» إن «المرأة الإماراتية قفزت قفزة هائلة، على أساس أن الإمارات سباقة في تمكين المرأة، وقد حظيت المرأة بمكانة عالية وصار لها تواجد في جميع المجالات، فهناك الوزيرات اللاتي يشكلن نسبة كبيرة في الحكومة، ونسبة كبيرة من أعضاء المجلس الوطني والعاملين في الحكومة».

كما أشارت عاذر إلى الخطاب المنضبط في قضايا المرأة في دولة الإمارات، باعتباره جزءاً من الشق الثقافي والتوعوي الذي أسهم في تقبل المجتمع للمرأة وحقوقها على نطاق واسع، وإيمانه بدور المرأة وقدرتها على التأثير، بخاصة الخطاب الديني المنضبط، الذي يعتبر جنبًا إلى جنب ومسألة «التعليم» من أهم العوامل التي ساعدت المرأة الإماراتية على تحقيق كل تلك النجاحات.