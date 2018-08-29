مجد البلوشي: أتمنى تكريم القيادات الرياضية بهذه المناسبة الغالية

المصدر: Ⅶدبي- إيهاب زهدي

أكدت المهندسة مجد البلوشي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة، رئيسة اللجنة النسائية، على أهمية يوم المرأة العالمي، والذي يتواكب مع يوم المرأة الإماراتية، في إبراز وتعزيز دور المرأة في المجتمع الإماراتي، وفي تأكيد اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على أن تكون المرأة الإماراتية دائماً في الطليعة.

شريك أساسي

وقالت عضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة: «المرأة شريك أساسي مع الرجل، وأثبتت قدرتها على التطوير، وملاحظ تميزها في كافة المجالات، وبصماتها واضحة في كل الميادين، وبدعم القيادة الرشيدة، استطاعت المرأة تبوء المناصب القيادية الرياضية في الدولة، وفي أن تثبت جدارتها في جميع الصعد والمحافل الخارجية العالمية، من خلال حفاظها على العادات والتقاليد والهوية الإماراتية العربية الإسلامية، التي رسخها والدنا المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله».

دعم

وأضافت رئيسة اللجنة النسائية باتحاد كرة الطاولة: «نحن نحظى بقيادة ذات رؤية قوية، وهذه الرؤية تدعم دور المرأة بشكل رئيسي في كل مشاريعها، وكل خططها على جميع الصعد، وبالتأكيد هناك العديد من الأحداث والفعاليات التي تقام في مثل تلك المناسبة الهامة في كافة المجالات بما فيها الجانب الرياضي، ونتمنى ألا يقتصر الأمر في هذا اليوم، على إلقاء الضوء على القيادات النسائية فقط، بل يجب أن يكون هناك تكريم للقيادات النسائية، ممن أثروا الحركة الرياضية في المجتمع طوال السنوات الماضية».

كما تحدثت مجد البلوشي أيضاً، عن دور المرأة في الرياضية، قائلة: «المرأة الإماراتية حصلت على دورها الكامل في الرياضة بالدولة، سواء على صعيد اللاعبات أو الإدارة الرياضية، وينقصنا فقط تطبيق الاحتراف في رياضة المرأة، وبالنسبة للعمل الإداري، فالأمر يعتمد على شخصية المرأة، وقدرتها على فرض تلك الشخصية في مجال عملها، لتحقيق الطموح أو الهدف الذي تسعى إليه، بخدمة المجتمع من خلال المجال الرياضي، وأتمنى أن يوفق الله الجميع لخدمة إماراتنا الغالية، إمارات زايد الخير والعطاء».