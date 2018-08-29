يوم رياضي مفتوح لموظفات هيئة الرياضة

المصدر: دبي - البيان

نظمت الهيئة العامة للرياضة يوماً رياضياً مفتوحاً للموظفات، وجاءت تلك المبادرة التي تم تنظيمها في نادي زعبيل للسيدات صباح أمس، ضمن احتفالات الدولة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وقال خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة: بهذه المناسبة إن الجميع يشهد على أن المرأة الإماراتية شريك رئيسي وفاعل في مسيرة التنمية في الدولة، ولقد أثبتت جدارتها في مختلف المهام الموكلة إليها ضمن مختلف المواقع، وهذا ما يجعلنا نفخر بنجاحات بنت الإمارات في شتى المجالات، وتقلدها المناصب القيادية والريادية.

وأكد المدفع، على أن جميع هذه الانجازات والمناصب التي تبوأتها المرأة الإماراتية، هي نتاج توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، التي جعلت من المرأة نبراس النجاح خلف أغلب المنجزات، وأتاحت لها المجال لوضع بصمتها في التطوير والتنمية، مثمناً الدعم اللامحدود والدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» من أجل دعم وتمكين وريادة المرأة الإماراتية، وما نراه اليوم من تقدم وتميز للمرأة الإماراتية هو جزءٌ من ثمار دعمها، ودعم الشيخة جواهر القاسمي التي أكدت على أن أنها في واقع الأمر تجاوزت ذلك لتشكل واحدة من دعائم النهضة الحضارية لأي مجتمع، فرياضة المرأة تجاوزت تحقيق البطولات والانجازات، لتشكل واحدة من دعائم النهضة الحضارية لأي مجتمع.

كما أشار المدفع، إلى أمهات وبنات وزوجات الشهداء اللواتي كن مثالاً يحتذى به في التضحية والولاء، والدعم والإقدام، وبذلن الغالي والنفيس من أجل الوطن، فلهن كل الاحترام والعرفان، والشكر والتقدير، على هذه الصور المشرفة التي عكست مكانة ابنة الإمارات في الأفق.

وأضاف خالد المدفع: نحن في الهيئة العامة للرياضة، وضعنا نصب أعيننا تمكين المرأة والاعتناء كذلك برياضتها، ودعمها في القيادة الإدارية والفنية والرقابية، ووضعناها ضمن سلم أولوياتنا من خلال الهدف الاستراتيجي الرامي إلى الارتقاء بالرياضة النسائية وتوفير البيئة المناسبة لها.