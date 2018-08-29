«تنظيم الاتصالات»: نهضة تنموية

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـــ البيان

احتفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بيوم المرأة الإماراتية، وقال حمد عبيد المنصوري مدير الهيئة: «المرأة الإماراتية كانت على الدوام شريكاً كاملاً في مسيرة البناء والنهضة والتنمية، مستفيدة من دعم القيادة الرشيدة ابتداء من القادة المؤسسين وفي مقدمتهم الراحل الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. فقد حافظت المرأة الإماراتية على قيم المجتمع الإماراتي من خلال تربيتها لأبنائها على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، وزرعت فيهم حب الوطن والولاء لقيادته، فساهمت في صناعة جيل استطاع أن يعتلي صهوة المجد، ويصل إلى قمم العز والحضارة، فأصبحت دولة الإمارات، دولة قوية فتية متحضرة».