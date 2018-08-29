نورة السويدي: المرأة اقتحمت مجالات المجتمع كافة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

عبرت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، عن سعادتها باحتفال الدولة بهذا اليوم الذي يعد عيداً للمرأة الإماراتية، مشيرة إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، قد أعطت جل اهتمامها على تمكين المرأة الإماراتية، ووفرت لها كل سبل التمكين حتى أصبح لها دور بارز في مجتمع الإمارات والمجتمع الخليجي والعربي وعلى الساحة الدولية، حيث اقتحمت كافة المجالات وشاركت في تحقيق إنجازات ومكتسبات عديدة فأصبحت جزءاً لا يتجزأ من رؤية الدولة لاستشراف المستقبل.

وأشارت الأمين العام للاتحاد النسائي العام، إلى أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، إنما هو تعبير حقيقي عن الحب والامتنان إلى سمو أم الإمارات التي أعطت وأجزلت العطاء فكان الحصاد رائعاً ومضيئاً.