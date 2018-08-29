مسؤولة مصرية: حضور مميز ونجاحات فريدة

المصدر: Ⅶالقاهرة- محمد خالد

قالت رئيسة اللجنة الوطنية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، السفيرة نائلة جبر، إن المرأة الإماراتية حققت تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، أكد ذلك الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بإزالة أشكال التمييز كافة ضد المرأة «اتفاقية سيداو»، حين تقدمت الإمارات بتقريرها الدوري، والذي استعرض تجربة دولة الإمارات في ما يتعلق بتمكين المرأة وما تتمتع به من حقوق.

وتابعت، في تصريح لـ«البيان»: «هناك تقدم ملموس وواضح بخاصة في ما يتعلق بـ«الخدمات الاجتماعية الأساسية» بخاصة في ما يتعلق بالتعليم والعمل، فعلى مستوى التعليم بشكل خاص حققت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة معدلات هائلة ومتميزة في جميع مراحل التعليم، وهذا شيء أساسي ورئيسي في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع بصفة عامة، وهو ما كان له انعكاس واضح على دور وحضور المرأة في شتى مناحي الحياة واختراقها مجالات عمل متميزة وفريدة.

وشددت على أنه لا يمكن الحديث عن تمكين المرأة أو دورها الأساسي دون أن تحظى بمستوى متميز في التعليم، وهذا ما تحقق في الإمارات من خلال التقدمات المحققة في مجال تعليم المرأة، والمستويات الهائلة التي بلغتها المرأة الإماراتية، التي أتاحت لها الوصول إلى مراتب متقدمة وشغل الكثير من المناصب القيادية المختلفة. كما تحدثت عن مجال الصحة، وما تقدمه دولة الإمارات من اهتمام واسع بذلك المجال في ما يتعلق بالمرأة.

ووقالت: «هناك إرادة سياسية واضحة في الإمارات بالنسبة لقضايا المرأة ودعم تمكين المرأة».