سمر الأبيوكي: نموذج عربي ناجح في تمكين المرأة

المصدر: Ⅶالمنامة - البيان

قالت الإعلامية البحرينية سمر الأبيوكي، إن دولة الإمارات، ومنذ تأسيسها، قدمت ولا تزال نموذجاً ناجحاً في تمكين المرأة، ومن خلال التقدير الرسمي لما أثبتته من كفاءة ومسؤوليات، بكافة مواقع العمل، أسوة بالرجل، والحرص على منحها الفرصة تلو الأخرى، لإثبات جدارتها، وتفردها، عبر ما أوكل إليها من مسؤوليات ومهام متنوعة.

وتابعت الأبيوكي في تصريح لـ«البيان»: «عطاء المرأة الإماراتية بشتى الميادين، ما كان ليتحقق إلا من خلال الرؤية الحكيمة للدولة، وللقيادة السياسية على حد سواء، والتي أزالت المعوقات التي تعترض سبيل نجاحها، لتقف جنباً إلى جنب، مع شريكها الرجل، بمسار البناء والنهضة الشاملة، التي مكّنتها لأن تصل لمختلف المناصب القيادية العليا بالدولة، وأن تترك بصمات مؤثرة بها، تعكس الحكمة في إدارة العمل، وصنع القرار».