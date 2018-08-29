فعاليات كويتية:حضور مميز للمرأة الإماراتية في المحافل الخليجية والدولية

المصدر: Ⅶالكويت - البيان

أكدت فعاليات نسائية كويتية، الدور المهم والحيوي للمرأة الإماراتية في مختلف مجالات الحياة، سواء على المستوى المحلي لبلادها أو على المستويات الخليجية والعربية والعالمية.

وهنأت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة المجتمع، الشيخة فادية سعد العبدالله السالم الصباح، دولة الإمارات العربية المتحدة عامة وشقيقاتها الإماراتيات خاصة بـ «يوم المرأة الإماراتية» الذي يقام هذا العام تحت شعار «المرأة على نهج زايد»، وذلك تزامناً مع عام زايد 2018.

وأكدت الشيخة فادية الصباح، أهمية مساهمات المرأة الإماراتية ودورها الحيوي والمهم في مختلف مناحي الحياة وتحديداً دورها الرائد في جهود التنمية ونهضة دولة الإمارات.

ونوهت بمسيرتها الحافلة بالإنجازات والعطاءات عبر تاريخها الطويل، مستذكرة الدور الرائد والمميز لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الذي استهدف توفير أوجه الرعاية للمرأة الإماراتية، والعمل على تمكينها وإشراكها في صنع القرار. وأشارت إلى أن سموها كانت سبَّاقة في إيجاد قنوات للتواصل مع شقيقاتها في دول الخليج، الذي تزامن مع رعايتها ودعمها للمرأة الإماراتية لتصل إلى ما وصلت إليه، وما حققته من إنجازات وتقلدها لأعلى المناصب في الدولة، معربة عن الأمل أن يكمل الجيل الصاعد تلك المسيرة ناصعة البياض ويواصل تحقيق الإنجازات، حيث إن نجاح المرأة الإماراتية هو نجاح لشقيقتها الكويتية.

مثال يُحتذى

من جهتها، قالت مديرة كفاءة الطاقة والترشيد في وزارة الكهرباء والماء الكويتية، المهندسة إقبال الطيار: إن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات وما وصلت إليه من مراتب عليا، دليل على دعم حكومة وشعب الإمارات للمرأة وتمكينها، ما ساهم بتحقيقها لكل هذه النجاحات التي جعلت منها مثالاً يُحتذى به على كافة المستويات الخليجية والعربية والعالمية.

وأشارت الطيار، إلى أن الكثير من المسؤولات الإماراتيات وصلن إلى العالمية، حيث جرى تكريمهن من قبل العديد من الجمعيات الاجتماعية العالمية والجامعات، وأيضاً من خلال مشاركتهن في بحوث في المؤتمرات الدولية.

وهنأت المرأة الإماراتية في يومها على ما حققته من إنجازات ومراتب، فقد أصبحت وزيرة وتقلّدت العديد من المناصب القيادية الأخرى في الدولة والمجتمع، إلى جانب دورها الفعال في جميع المجالات التعليمية والصحية وفي مجال الطاقة أيضاً وغيرها.

وقالت، إن المرأة الإماراتية أصبح لها دور مهم وفعال، وهذا ما لمسناه من خلال اجتماعاتنا المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك من خلال ورش العمل الخليجية، حيث لاحظنا أن لها حضوراً مميزاً في تقديم المشاريع والأوراق العلمية في المؤتمرات، وقد حازت إعجاب الحضور. منوهة بما قدمته المهندسة عفراء العويس من إمارة الشارقة التي وصلت إلى العالمية، حيث نشرت عنها مجلات عالمية لما تميزت به من دراسات وشهادات مهمة.

تمكين المرأة

من جانبها، قالت سيدة الأعمال الكويتية والناشطة الاجتماعية فاطمة المخيزيم: إن حكومة الإمارات هي السبَّاقة دائماً في تمكين المرأة. وأضافت المخيزيم، أن خير من يمثلنا جميعاً في الدول الخليجية والعربية والإسلامية هي أم الإمارات فهي القدوة دائماً وأبداً، متمنية للمرأة الإماراتية المزيد من التقدم والنجاح الدائمين.

بدورها، قالت عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتورة أسيل المجبل: إن المرأة الإماراتية، جعلت الجميع ينظر إليها وإلى مكانتها باعتزاز، مشيرة إلى أن ما وصلت إليه المرأة في الإمارات هو نتيجة الرؤية الثاقبة التي وضع دعائمها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.