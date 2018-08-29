مناقشة اعتماد دكتوراه العلوم الجنائية بأكاديمية شرطة دبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

استقبل اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، لجنة التقييم الخارجي بمفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، والدكتور علي محمود حمودة، مستشار الأكاديمية، ضمن زيارة تهدف للاطلاع على ملف الاعتماد النهائي لبرامج الدكتوراه في القانون العام والخاص والعلوم الجنائية. ورحّب اللواء ابن فهد بلجنة التقييم الخارجي برئاسة الأستاذ الدكتور محمد بدر الدين أبو العلا، مؤكداً حرص الأكاديمية على ترجمة توجيهات اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، للارتقاء بمسيرة التميز العلمي.