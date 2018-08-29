255 مواطنة يعملن في «إينوك»

المصدر: Ⅶ دبي - بشار باغ

كشفت شيخة سلطان الحداد رئيس اللجنة النسائية، مدير أول الشؤون المؤسسية في «إينوك» أن عدد الموظفات الإماراتيات في «إينوك» يبلغ 255 موظفة يتوزعن على قطاعات المجموعة كافة، ويشكّلن 66% من إجمالي عدد النساء في المجموعة.

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أكدت الحداد أن «إينوك» تلتزم دائماً بقيم ومبادئ القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والتي لطالما شددت على أهمية تفعيل دور المرأة في شتى مجالات الحياة. ولطالما أكّد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، على أهمية منح المرأة حق العمل والمشاركة الإيجابية في مسيرة بناء الوطن، وهي القيم التي تبقى راسخة في رؤى وتوجيهات قيادتنا الحكيمة اليوم. فقد أصبحت المرأة الإماراتية في المرحلة الراهنة تتبوأ مواقع ريادية في مختلف القطاعات الحكومية وجميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك المهام التقنية التي تتطلب مشاركة كوادر ذات مؤهلات علمية عالية.

وتابعت الحداد: ومن هذا المنطلق، فإن مجموعة «إينوك» تؤمن بمنح موظفيها فرصاً عادلة ومتكافئة، وتركّز على توظيف المواهب بناءً على كفاءاتهم وإنجازاتهم دون تفريق بين الجنسين، وتولي أولوية قصوى للكوادر الإماراتية. وبالنسبة للمواطنات العاملات في مجموعة «إينوك»، فهنّ يشكّلن عنصراً جوهرياً في مسيرة نمو وتطوير الأعمال، وهو ما يبدو جلياً في تبوئهن مناصب قيادية هامة ضمن جميع الأقسام، بما في ذلك إدارة التدقيق، وإدارة الامتثال وأخلاقيات العمل، والتخطيط الاستراتيجي وإدارة محافظ الأعمال، وإدارة الاستدامة، والعديد من الوظائف الأخرى ضمن جميع أقسام ووحدات أعمال المجموعة.

فرص عادلة

ولفتت الحداد إلى أن نجاح خطط «إينوك» على هذا الصعيد يبرز جلياً في الزيادة المتواصلة بأعداد النساء الإماراتيات ضمن كوادر المجموعة، وحرص «إينوك» المستمر على رفد الكوادر النسائية بالفرص العادلة والبرامج التدريبية والتعليمية المتخصصة، لتمكينهن من تحقيق النجاحات التي يتطلعن إليها على المستويين المهني والشخصي. ومن أبرز المناصب القيادية التي تشغلها مواطنات ضمن مجموعة «إينوك»، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر مدير أول - الصحة والشؤون الاجتماعية، وقائد التخطيط الاستراتيجي وإدارة المحافظ، ومدير إدارة التدقيق الداخلي والالتزام بأخلاقيات العمل، ومدير الموارد البشرية، ورئيس إدارة التمويل والأداء.

تدريب وتطوير

وفيما يتعلق بدعم المرأة المواطنة وتطورها المهني أكدت الحداد أن تطوير الموارد البشرية، التي تعدّ الكوادر النسائية أحد أهم مقوماتها، من المحاور الرئيسية لرؤية الإمارات 2021. ومن هذا المنطلق، نحرص دائماً على إطلاق برامج التدريب والتطوير المهني بالتزامن مع عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والهيئات التعليمية والأكاديمية لنوفر لجميع موظفينا فرص تعميق المعارف وتطوير المهارات والخبرات.

برنامج

اختارت «إينوك» ثلاث موظفات إماراتيات للانضمام إلى برنامج التدريب الأكاديمي الذي تنظمه «كلية آل مكتوم للتعليم العالي»، وذلك بموجب مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات وقّعها الطرفان في مبادرة تعكس التزام «إينوك» الجاد والمستمر بتمكين الكوادر النسائية وتطوير الموارد البشرية العاملة في مختلف قطاعات المجموعة. ويقدّم البرنامج التدريبي خبرات عملية مباشرة تتيح للمشاركات فرصة الانخراط في برنامج تبادل ثقافي مميز.