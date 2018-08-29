وزيرة أردنية لـ«البيان»: تمتلك جميع مقومات النجاح في المحافل العالمية

المصدر: Ⅶعمّان - البيان

قالت وزيرة تطوير القطاع العام في الأردن، مجد شويكة، إن المرأة الإماراتية قطعت شوطاً كبيراً إلى الأمام وتخطت العديد من العقبات والحواجز بفضل القيادة السياسية لدولة الإمارات. وأضافت في تصريح لـ«البيان»: «لقد قطعت المرأة الإماراتية شوطاً كبيراً إلى الأمام متخطية العديد من العقبات والحواجز التي كانت تواجهها واستطاعت كسب ثقة القيادة السياسية وحصد العديد من الإنجازات في مجالات شتى، وترك بصمة واضحة في مسيرتها بجدها واجتهادها وتضحياتها لخدمة وطنها ودعم القيادة الإماراتية الرشيدة لها».

ولفتت الوزيرة الأردنية إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت للعالم أجمع أنها تمتلك جميع مقومات النجاح، وأنها قادرة على تمثيل دولتها في كافة المحافل والمؤتمرات العالمية، وما ذلك إلاّ دليل على قوة عزيمتها وإصرارها على رفعة وعزة وطنها، وإيمان الدولة بأهمية تشجيعها وتمكينها وأحقيتها بالمشاركة في صنع القرار على أرفع المستويات. وأوضحت أنّ تخصيص يوم للمرأة الإماراتية ما هو إلا تأكيد لثقة دولة الإمارات العالية بأهمية دور المرأة الرائد في مسيرة التنمية والنهضة المباركة التي شهدتها الإمارات ومسيرتها في البناء والعطاء، وتعزيز لرسالة المرأة الشريك الاستراتيجي للرجل. وأردفت: «نبارك للمرأة الإماراتية يومها ومنّا أجمل الدعوات والأماني بأن يحمل المستقبل لها مزيداً من التقدم والعطاء والإنجاز».