«الوطني الاتحادي»يكرّم موظفاته

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

احتفل المجلس الوطني الاتحادي في مقره بأبوظبي، أمس، بيوم المرأة الإماراتية، مكرماً عدداً من موظفاته اللاتي خدمن في المجلس بما يزيد على 15 عاماً، وذلك بما يجسد الإنجازات التي تحصد المرأة الإماراتية ثمارها، والتي تعكس رؤية القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والدعم المتواصل واللامحدود الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للمرأة الإماراتية في المجالات كافة. حضر حفل التكريم أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، وجابر الزعابي الأمين العام المساعد لقطاع التشريع والرقابة، وعدد من مديري الإدارات وموظفي المجلس.

وقال أحمد الظاهري في كلمة له بعد قيامه بتكريم موظفات المجلس نيابة عن معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، إن دولة الإمارات حققت على مدار نحو أربعة عقود الكثير من الإنجازات، وسبقت الكثير من دول العالم فيما يتعلق بدعم المرأة في المجتمع ومنحها حقوقاً وامتيازات مساوية للرجل.وأشار إلى أن آباءنا المؤسسين للدولة وعلى رأسهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» -الداعم الأول لمسيرة المرأة- غرسوا بذور النجاح والتقدم والرقي في مجتمعنا من خلال توفير مكانة متميزة للمرأة وتمكينها في مختلف مجالات العمل.