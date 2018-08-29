فعاليات مبتكرة في احتفالات وزارة تنمية المجتمع

المصدر: Ⅶدبي - البيان

نظمت وزارة تنمية المجتمع حفلاً بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وموظفات الوزارة وعدد من سيدات المجتمع ونساء رائدات في العمل الإنساني، خاصة في مجال دعم أصحاب الهمم، وتخلل الحفل فقرات ومبادرات وفعاليات مبتكرة تعبر عن مكانة المرأة الإماراتية منذ بزوغ فجر الاتحاد وحتى يومنا هذا.

وتشكل النساء نحو 75 % من الموظفين و66% من القيادات العليا في وزارة تنمية المجتمع، وهو ما يدعم بشكل حيوي الارتقاء بالعمل الاجتماعي لتحقيق التماسك المجتمعي من خلال تطوير سياسات متكاملة وتقديم خدمات اجتماعية متميزة ومبتكرة.

معرض

واشتمل الحفل على معرض فني نظمته الوزارة بالتعاون مع الأرشيف الوطني، تم فيه عرض صور لمسيرة دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للمرأة منذ قيام الاتحاد، وتوفير وتسخير كافة الإمكانيات لها لتكون رائدة في شتى المجالات على المستويين المحلي والعالمي، كما جرى عرض فيديو يبرز إنجازات المرأة الإماراتية بدعم من الوالد المؤسس.

مكانة

ووجهت معالي حصة بوحميد كلمتها إلى موظفات الوزارة والحضور بعبارات تحفيزية، أكدت فيها أن المكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية حالياً، ما كانت لتتحقق لولا إيمان قيادتنا الرشيدة بقدرات بنات الوطن، وأهمية تمكينهن لتعزيز دورهن الفاعل في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وهو النهج الذي أرساه منذ بداية الاتحاد القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وخلال الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية؛ كرّمت معالي وزيرة تنمية المجتمع عدداً من موظفات الوزارة اللائي قضين أكثر من 30 عاماً بوظائفهن في خدمة المجتمع.