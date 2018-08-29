«كهرباء دبي» تنظم منتدى يوم المرأة الإماراتية الرابع

المصدر: Ⅶدبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي منتدى يوم المرأة الإماراتية الرابع، تحت شعار «المرأة على نهج زايد»، في فندق أرماني في دبي بمشاركة معالي حصة بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع ومعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة لشؤون الأمن الغذائي المستقبلي، وسعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من القيادات الحكومية والنسائية في الدولة، إضافة إلى عدد كبير من موظفات الهيئة.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع: «يطيب لي أن أتوجه بالشكر إلى هيئة كهرباء ومياه دبي على تنظيمها ورعايتها لهذا الحدث المهم الذي ينعقد بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وعلى جهود الهيئة الحثيثة في دعم وتمكين المرأة».

تقدير

كما تقدمت معالي مريم المهيري وزيرة دولة لشؤون الأمن الغذائي المستقبلي، بالشكر لهيئة كهرباء ومياه دبي على تنظيمها للمنتدى وأضافت: «حظيت المرأة الإماراتية بتقدير القيادة ودعمها المتواصل، بدءاً بالاهتمام الذي أولاه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، حيث حرص على وضع ممكنات لتفعيل دور المرأة في المجتمع وذلك من خلال إزالة جميع المعوقات التي تقف حائلاً أمام تقدمها والاعتراف بحقوقها».

من جهته قال سعيد الطاير: «ما حققته وتحققه المرأة الإماراتية من إنجازات يعود لنهج تمكين المرأة الذي رسخ دعائمه الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، حيث كان داعماً قوياً للمرأة ومشجعاً لها على المشاركة في مختلف المجالات التنموية، فباتت المرأة الإماراتية تشارك اليوم بكل كفاءة وفاعلية ضمن الكوادر الوطنية في جميع القطاعات.