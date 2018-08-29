حنيف القاسم:إنجازات استثنائية للإماراتية محلياً وعالمياً

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، أن المرأة الإماراتية حققت إنجازات استثنائية محلياً وعالمياً، معرباً عن تقديره للمكانة المرموقة التي تشغلها على المستويين المحلي والدولي، لافتاً إلى دعم قيادة دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية في الاستثمار الأمثل لجهود وإبداعات المرأة الإماراتية وأسس هذا النهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان القائد المؤسس، طيب الله ثراه، واستكمل مقومات تأهيل المرأة للمساهمة الفاعلة في التنمية والتطور القيادة الرشيدة للدولة.

وثمن القاسم جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ودورها المحوري الذي تقوم به في تحقيق الإنجازات للمرأة الإماراتية.