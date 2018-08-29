شرطة دبيتسلط الضوء على إنجازات ابنة الوطن

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

انطلقت فعاليات ملتقى «المرأة على نهج زايد» بتنظيم من مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، تحت شعار «بك نكتمل» بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، واللواء محمد سعد الشريف مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي ورئيس المجلس الاستشاري لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وشمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة. وكرم اللواء محمد الشريف، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وتسلّمت التكريم شمسة صالح.