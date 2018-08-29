أحمد النعيمي:المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها في خدمة وطنها

المصدر: عجمان - وام

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار «المرأة على نهج زايد» تزامناً مع مئوية زايد يجسد المكانة المتميزة التي تحظى بها المرأة منذ عهد المغفور له، بإذن الله، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن المرأة اليوم استطاعت أن تثبت للعالم قدرتها وكفاءتها في المجتمع وتواجدها القوي وعطاءها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل.وتوجه بالشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على الجهود الكبيرة التي تبذلها من أجل تفعيل وتعزيز دور المرأة في المجتمع.