«شروق»: دعم لا محدود

المصدر: Ⅶ الشارقة ـــ البيان

قال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «تؤمن قيادة الإمارات بالمرأة وإمكاناتها وقدراتها إيماناً كاملاً، تجسّد بدعم لا محدود وتَرافق مع مبادرات فتحت الطريق واسعاً أمام تمكينها وتبوّئها أعلى المناصب، حتى باتت اليوم النائبة والوزيرة والمديرة والتنفيذية، وأصبحت شريكة حقيقية للرجل في مسيرة التنمية المستدامة وإعلاء صرح الوطن».

وتابع السركال: «في الشارقة كان تمكين المرأة ولا يزال هدفاً تنموياً دائماً، ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التي تعتبر المرأة معادلاً جوهرياً لنهوض أي أمة وبناء أي حضارة».