مؤسسة أمنية تحقق أحلام 84 طفلاً في العمرة وزيارة ديزني لاند

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

تمكّنت مؤسسة تحقيق أمنية على مدار السنوات الخمس الماضية من تحقيق 84 أمنية من أمنيات الأطفال المرضى الراغبين في أداء العمرة وزيارة ديزني لاند، وذلك ضمن استراتيجيتها الإنسانية القائمة على إدخال السعادة على قلوب الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة، وزرع الأمل في نفوس عائلاتهم.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «بتوجيهات من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، نحرص منذ مطلع العام الجاري على توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع جهات حكومية وخاصة لدعم أعمال المؤسسة مادياً ولوجستياً، ومساعدتها على تنفيذ استراتيجيتها خلال «عام زايد 2018»، الهادفة إلى تحقيق المزيد من الأمنيات ضمن فئة «أتمنى أن أذهب»، التي تتطلب تكاليف باهظة، خاصة أن سفر الطفل أو الطفلة يحتاج إلى صحبة 3 من أفراد عائلته في المتوسط».

دعم

وأكد أنه بفضل دعم أهل الخير من الشيوخ ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات والهيئات المحلية والاتحادية من أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الكبيرة، تمكّنا هذا العام من تحقيق أمنية طفلة في السفر لأداء شعائر العمرة مع عائلتها، ليرتفع عدد الأمنيات التي تمّ تحقيقها للأطفال المرضى الراغبين في أداء العمرة إلى 66 خلال السنوات الخمس الماضية، كما قمنا بتحقيق أمنية طفلة في زيارة ديزني لاند، التي تشكل حلماً للكثير من الأطفال، ليرتفع بذلك عدد الأمنيات التي تمّ تحقيقها في هذا المجال إلى 18 أمنية خلال السنوات الخمس الماضية».

سعادة

واختتم الزبيدي: «تسعى مؤسسة «تحقيق أمنية» طوال الوقت إلى إدخال الفرح والسعادة على قلوب الأطفال المرضى».