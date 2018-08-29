54 % من موظفي أمانة «تنفيذي دبي» نساء

المصدر: Ⅶدبي - البيان

احتفت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بيوم المرأة الإماراتية، تقديراً لإسهاماتها المتواصلة وجهودها المبذولة في مسيرة نجاح الدولة، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في مقر المجلس بأبراج الإمارات بحضور عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وعدد من قيادات وموظفات الأمانة العامة، وذلك تجسيداً لرؤية واهتمام القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتمكينها، وإيمانها بأهمية مساهمات ابنة الإمارات ودورها في جهود التنمية، وتشكل الموظفات 54% من موظفي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وأكد عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تولي دعم المرأة وتمكينها اهتماماً بارزاً، وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتجسيد هذه الرؤى.