«المركزي»: تقدير وعرفان

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـــ البيان

أهدى مصرف الإمارات المركزي ضمن احتفالية خاصة، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مسكوكتين من إصدارات المصرف عرفاناً وتقديراً لجهود سموها في نهضة المرأة وتمكينها في المجتمع.

وأكد مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، في الحفل الذي شاركت فيه موظفات رائدات وقيادات المصرف، وعدد من القيادات النسائية الإماراتية في القطاع، أن تخصيص يوم للمرأة يمثل نقلة نوعية لمسيرة المرأة الإماراتية، وترسيخاً لاستراتيجية تمكينها في جميع الميادين العملية، كما أكد أن المصرف يولي اهتماماً كبيراً لتطوير وتأهيل المرأة الإماراتية في القطاع المصرفي قيادياً وإدارياً. ويذكر أن نسبة الموظفات الإماراتيات في القطاع المصرفي الإماراتي يشكل نحو 75.3% من الكوادر الوطنية في القطاع.