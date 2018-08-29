قائد شرطة عجمان يتفقد مركز الصناعية و«مسرح الجريمة»

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

زار اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان مركز شرطة الصناعية وقسم مسرح الجريمة، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وتعزيزاً لعملية إدارة الموارد والدعم في القيادة العامة لشرطة عجمان. ورافق قائد عام شرطة عجمان في جولته التفتيشية العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية ونائبه العقيد خالد محمد النعيمي، والعقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، حيث كان في استقبالهم المقدم يحيى خلف المطروشي رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل، وعدد من ضباط مركز شرطة الصناعية.

بدأ اللواء النعيمي بتفتيش الطابور العسكري وتفقد المركبات العسكرية الخاصة بمركز شرطة الصناعية، ثم تجول في أقسام مركز الصناعية ومكتب الاستراتيجية وتطوير الأداء واستمع لشرح عن أبرز المبادرات والإنجازات التي قام بها المركز خلال النصف الأول من عام 2018.