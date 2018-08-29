5 قاضيات و465 موظفة في محاكم دبي

المصدر: Ⅶدبي - رامي عايش

تميزت المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات بما فيها القضاء، حيث تعمل في محاكم دبي اليوم 465 مواطنة، كما أن هناك 5 قاضيات، وكانت القاضية ابتسام البدواوي أول قاضية تلتحق بالعمل في محاكم دبي في العام 2009.

وقال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي لـ «البيان»: «المرأة في الإمارات أسعد امرأة على وجه الأرض، فهي تتعلم بشغف، وتعمل ببراعة، وتتميز بإبداع، وتنشر الإيجابية والسعادة لمن حولها، وتنعم بوجود من يقدر تضحياتها وإنجازاتها ويحترمون رأيها ويأخذون بمشورتها، وفرص العلم والعمل واتخاذ القرار متاحة للجنسين دون تمايز، كل ذلك لم يأتِ من فراغ، بل من وجود دعم ووعي مجتمعي لمكانة المرأة».

وأضاف: «تحظى المرأة الإماراتية بالدعم والتمكين في كل مراحل حياتها، سواء كان ذلك من خلال توفير أفضل الفرص التعليمية والتشجيع المستمر للالتحاق بمجال العمل، وشغل المناصب المهمة في الدولة، وتزويدها بالإمكانات والكفاءات اللازمة لتحقيق أسمى الإنجازات في مختلف المجالات».

تاريخ

ومن جانبها قالت ابتسام البدواوي، أول قاضية في محاكم دبي: «تحتفل المرأة الإماراتية بتاريخ حافل من الإنجازات لوطنها الغالي، فلم تكن يوماً رقماً بلا صفة، أو عدداً بلا أهمية، فهي تعي قيمة وجودها في هذا الوطن، وانطلاقاً من قناعتها بأنها شريك فاعل في التنمية والابتكار، تسابقت مع نظرائها من أجل رفعة شأنه، حتى أصبح بريقها العلمي والمهني يدهش نظيراتها عالمياً».

تمكين

وبدورها أكدت جميلة الهاملي، رئيس المجلس النسائي في محاكم دبي، دور المجلس في تعزيز حضور المرأة الإماراتية عبر دعم برامج تمكينها وإشراكها في برامج التنمية في مجالات الحياة العامة كافة، لأن المرأة الإماراتية أثبتت وما زالت تثبت يوماً بعد آخر كفاءتها وتميزها في كل ما تولته من مهام.