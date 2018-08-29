الدفاع المدنييكرّم منتسباته ويحتفي بإنجازاتهن

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

كرّم اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، عدداً من الموظفات الإماراتيات العاملات في القيادة العامة للدفاع المدني؛ تقديراً لجهودهن المتميزة في تعزيز مسيرة العمل في قطاع الدفاع المدني.

حضر التكريم العميد محمد عبدالله النعيمي مدير عام شؤون الإطفاء والحماية والسلامة بالقيادة العامة للدفاع المدني، والعقيد محمد عبدالله التكاوي مدير إدارة الشؤون الإعلامية بالقيادة العامة للدفاع المدني، وعدد من الضباط، وذلك ضمن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة الإماراتية على نهج زايد»، والذي تحتفل به دولة الإمارات في يوم 28 من أغسطس من كل عام، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

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وأكد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني أثناء لقائه بفريق عمل القيادة العامة للدفاع المدني من العنصر النسائي، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» أولى مسيرة المرأة كل اهتمام ورعاية، وسارت القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على نهج الوالد المؤسس، وهيّأ سموه للمرأة البيئة الخصبة التي تمكنها من الإبداع والتميز.

وأشار اللواء جاسم المرزوقي إلى أن القيادة العامة للدفاع المدني تزخر بنخبة متميزة من العناصر النسائية الإماراتية، وجميعهن يتمتعن بقدرات متميزة على إنجاز المهام الموكلة إليهن بكفاءة واقتدار مع التزامهن بأعلى معايير الانضباط والسلوك الوظيفي، مؤكداً أن القيادة العامة للدفاع المدني تتجه إلى زيادة أعداد منتسبيها من العنصر النسائي لشغل عدد من الوظائف الإدارية في مختلف إداراتها العامة والإقليمية.