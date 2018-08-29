المصدر: Ⅶ الشارقة ـــ البيان

هنأ محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، المرأة الإماراتية بما حققته من إنجازات عظيمة ونجاحات متميزة شملت جوانب الحياة كافة، ما جعل منها مصدراً للفخر والإلهام، بل مثالاً وقدوة للمرأة إقليمياً وعالمياً، معبراً عن خالص الأمنيات والتقدير وعظيم الامتنان لكل امرأة إماراتية. وقال المشرخ في تصريح له بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس: «قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مسيرة دعم المرأة وتمكينها، سطرت خلالها الإماراتية الكثير من قصص النجاح، بفضل السياسات الحكيمة التي تبنتها قيادتنا الرشيدة، لاسيما في مجال تعزيز قدرات ومهارات المرأة في القيادة والابتكار، وتوسيع مشاركتها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز دورها في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولتنا».