أحمدالريسي: «أم الإمارات» دورها ريادي في تمكين المرأة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، وتحت شعار «المرأة على نهج زايد»، بعث اللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، برقية تهنئة وشكر وعرفان إلى «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تقديراً للدور الريادي الذي أسهمت به في تمكين المرأة الإماراتية، لتسهم بنات الدولة في عملية التنمية الشاملة والنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات بفضل الدعم الذي توفره القيادة الرشيدة، وقال الريسي: إنها فرصة عظيمة أن نهنئ «أم الإمارات» بهذه المناسبة التي تقترن بجهودها ومكارمها المتعددة التي لم تقف عند حد المرأة الإماراتية، بل تجاوزت الحدود ولعل بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، خير دليل على مكارم سموها التي لا تعد ولا تحصى.