لينا شبيب: دعم الدولة يعزز ارتقاء المرأة الإماراتية

المصدر: Ⅶعمّان - البيان

أكدت عضو مجلس الوزراء الأردني، لينا شبيب، أنّ تخصيص يوم من السنة لتهنئة المرأة الإماراتية هو مبادرة إيجابية ودعوة للسيدات للإبداع والتميز في حياتهن المهنية والعملية.

وأضافت شبيب في تصريح لـ«البيان»: في الواقع تأخذ المرأة الإماراتية مساحة جيدة في الحياة السياسية والاقتصادية وغير ذلك، فهنالك وزيرات في الحكومات الحالية والسابقة، إضافة إلى منح الدولة الإماراتية الفرصة للسيدات الشابات. وهذا يعتبر إيماناً بقدراتهن وأهمية هذه المشاركة. وأردفت: بالطبع هذه الفرص تعد حقاً لكل امرأة، وبالتالي يجب أن تبذل المرأة كل ما تستطيعه من طاقة وجهود حتى تبرهن للعالم على أنها قادرة ومبدعة في ذات الوقت. واختتمت بالقول: «كل عام والنساء في الإمارات بألف خير وسعادة وعطاء».