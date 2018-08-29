البواردي: عطاء الإماراتية سمة أصيلة من سماتها

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

احتفلت وزارة الدفاع بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وقال معالي محمد أحمد البواردي الفلاسي وزير دولة لشؤون الدفاع في تصريح خاص بهذه المناسبة إن يوم المرأة الإماراتية هو يوم للاحتفال ورد الجميل وقد أثبتت ابنة الإمارات أنها ماضية على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تسترشد في طريقها بتلك الأسس التي زرعها زايد ونجني ثمارها اليوم عطاء وولاء ووفاء وتضحية ونكران ذات وتفانياً في حب الوطن، وهو ما لمسناه عن قرب وبصدق في نموذج مشرف للمرأة الإماراتية التي هي أم الشهيد وزوجته وبناته.

وأكد معاليه أن عطاء المرأة الإماراتية سمة أصيلة من سماتها وشيمها وأضاف: لن ننسى عطاء وتضحيات أمهات الشهداء ومواقفهن النبيلة في الصمود. إنهن رموز للفخر والفداء والتضحية في سبيل الغاية الأسمى والأنبل ومن أجل الوطن. وأقامت وزارة الدفاع في أبوظبي احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية ألقى خلالها اللواء الركن طيار عبدالله السيد الهاشمي وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة كلمة أشاد فيها بدور المرأة المحوري في مسيرة بناء الوطن وتفانيها في العطاء وتربية الأجيال والعمل بكل تميز ونجاح في كل مجالات العمل الوطني حتى أصبحت المرأة الإماراتية نموذجا للفخر والاعتزاز.

وتم خلال الحفل عرض فيديو وثائقي عن المرأة الإماراتية وإنجازاتها في القوات المسلحة كما تضمن برنامج الحفل ندوة بحضور نورة محمد المرزوقي الوكيل المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية بوزارة الموارد البشرية والتوطين ومشاركة عدد من الشخصيات النسائية الإماراتية تم من خلالها إلقاء الضوء على تجاربهن المميزة في مسيرة العمل النسائي في الدولة واستعراض النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات.وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركات في الحفل وتوزيع هدايا تذكارية على منتسبات وزارة الدفاع والقوات المسلحة العسكريات والمدنيات احتفالاً بهن وامتناناً لما يبذلنه من جهود في سبيل خدمة الوطن وتقديراً لمكانة المرأة الإماراتية.