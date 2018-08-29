«اتحاد الغرف»: تكريم مستحق

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـــ البيان

أكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هو تكريم مستحق للمرأة، واحترام وتقدير لإنجازاتها المشرفة وعطائها اللامحدود في مسيرة التنمية المستدامة التي شهدتها الإمارات منذ عهد الاتحاد وحتى اليوم.

وقال إن الإمارات يحق لها أن تحتفل وأن تفتخر كل يوم بابنتها، ابنة الإمارات.. نصف الوطن.. مربية الأجيال.. شريكة الرجل في عملية العمل والعطاء والبناء، حيث أثبتت ابنة الإمارات من خلال ما حققته من إنجازات مشرفة ومكاسب عدة، أنها جديرة بثقة القيادة الرشيدة في الدولة، كما إن المرأة في الإمارات، كانت دائماً وأبداً محاطة بالإيمان واليقين بمتابعة قيادتها لها ودعمهم وتشجيعهم لها في مختلف مناحي الحياة المجتمعية والعملية، مما أعطاها الاطمئنان والثقة للعمل والإنجاز وتحقيق المختلف والمشرف الذي أصبحت تضاهي به قريناتها النساء في الدول المتقدمة على مستوى العالم.