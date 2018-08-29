«سامتيك»: شراكة تكاملية

المصدر: Ⅶدبي ـــ البيان

أكد سمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست»، الشراكة التكاملية بين الرجل والمرأة في بناء ونهضة دولة الإمارات والسعي الجاد لتحقيق التنمية المستدامة التي نهدف إلى بلوغها في مختلف المجالات. وقال في تصريح بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، إن المرأة الإماراتية كانت في نصب أعين القيادة الرشيدة والتي حرصت على تمكين السيدات وإعطائها الأولوية في استراتيجيات التمكين وهو ما أعطى المرأة القدرة والفرصة الكبيرة على النجاح والتفوق في مختلف المجالات.

وأضاف أن القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، أولت المرأة كل الاهتمام والرعاية وعملت على تشجيعها بهدف الإسهام في النهوض بمختلف المجالات بالدولة.

وثمن الدور الكبير والفاعل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ودور سموها الفاعل في تشجيع المرأة وتمكينها للعمل في مختلف المجالات وبلوغ أعلى المراتب».

وأشار إلى أن المرأة الإماراتية تمكنت من إثبات إمكانياتها وجدارتها جدارتها في مختلف المواقع والمراتب التي وصلت لها، قد جسّد الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.