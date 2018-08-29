صرح زايد المؤسس يستقبل أكثر من 29 ألف زائر منذ افتتاحه

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صرح زايد المؤسس في أبوظبي، منذ افتتاحه ولغاية 31 يوليو الماضي 29 ألفاً و583 زائراً من وفود رسمية ومواطنين ومقيمين وعدد من الوفود السياحية.

وحظي صرح زايد المؤسس باهتمام بالغ من جانب زواره، إذ شكل نافذة اطلعوا عبرها على حياة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإرثه العريق وقيمه النبيلة التي ما زالت تنير درب النمو والتقدم لأبناء الدولة.

وحرص عدد من كبار ضيوف الدولة على زيارة الصرح ومنهم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي زار الصرح في نهاية أبريل الماضي وتجول في أرجائه، حيث تتميز تجربة الزوار بطابعها الشخصي وبشعور الفخر الذي تضفيه على من يمرون بها.

واستقبل الصرح عدداً كبيراً من الزيارات التي قامت بها هيئات ومؤسسات كبرى مثل شرطة أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة ودائرة التخطيط العمراني والبلديات وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وبلغ عدد الجولات الثقافية التي قدمها أخصائيو الجولات الثقافية لزوار الصرح وقاصديه 432 جولة اطلعوا من خلالها على السيرة العطرة لشخصية الشيخ زايد ومسيرته الزاهرة في بناء الوطن وعلى أقسام الصرح ومكوناته وجوانب التميز فيه.

وزار الصرح وفود من مؤسسات تعليمية وأكاديمية، شملت أكثر من 1385 طالباً وطالبة عاشوا خلال زيارتهم تجارب وفرصاً تعليمية تسلط الضوء على حياة المغفور له بإذن الله، وإنجازاته، واكتسبوا معلومات قيمة عن تاريخ الدولة وتراثها العريق تم استقاؤها من عدد كبير من المصادر الموثقة.

وأقيم الصرح تكريماً لذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإحياءً لمآثره.