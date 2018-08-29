«ستراتا»: 86% توطين الإناث

المصدر: Ⅶ دبي - بشار باغ

أكدت ريم الشامسي المهندسة في قسم الفحوصات غير المدمِرة لدى «ستراتا للتصنيع»، أن نسبة توظيف الإناث في الشركة تصل إلى 86%، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه في تمكين الكوادر النسائية المواطنة.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أكدت الشامسي أن ستراتا تحرص على تقديم كل ما يلزم لدعم التطور المهني والعملي للمرأة المواطنة في الشركة، حيث تتم السياسات والأطر التنظيمية بما يتناسب مع الموظفات لتسهيل القيام بمهامهن الوظيفية مما يعكس مرونة قوانين الموارد البشرية ومواكبتها لاحتياجات وطموحات المرأة العاملة، بالإضافة إلى توظيف الكفاءات و المهارات الإماراتية بالشكل الأمثل وفقاً لمتطلبات الوظيفة.

واعتبرت الشامسي أن احتفاء الدولة سنوياً بيوم المرأة الإماراتية يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتفعيل دور المرأة المواطنة وتمكينها في مختلف مجالات الحياة.

وحول الدوافع التي حفزتها للتوجه إلى قطاع الطيران والانضمام إلى فريق عمل ستراتا تحديداً، أوضحت الشامسي أنها تتمثل في أهمية قطا ع الطيران للاقتصاد الوطني باعتباره قطاعاً استراتيجياً يساهم في تنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى ما يتميز به القطاع من ابتكار وتجدد متواصل بوصفه من الصناعات المتقدمة مما يساهم في تعزيز الخبرات التقنية والمهارات العملية الشخصية.

وأوضحت الشامسي أن ستراتا ساهمت في تطوير خبراتها بفضل ما تتميز به ستراتا من تنوع ثقافي وعلمي، حيث تضم العديد من الجنسيات وطيفاً واسعاً من الكفاءات البشرية المتنوعة مما أتاح لها الفرصة للاستفادة و تنمية مهاراتها العملية والتقنية، كما تعمل الشركة على إبراز وتنمية المواهب الإماراتية عن طريق حضور المعارض والمؤتمرات والمحاضرات المحلية والعالمية، ما كان له أثر واضح في تعزيز الثقة بالنفس وبناء أساس قوي لمستقبل باهر، وفي السياق نفسه، تواكب ستراتا التطور والنمو التقنية والصناعي في قطاع صناعة الطيران.