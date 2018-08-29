«قضاء أبوظبي»تقدِّم خدماتها للنساء في «قاعة ظبية»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

افتتح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، قاعة ظبية لخدمة المتعاملات من النساء في المبنى الرئيس الجديد في أبوظبي.

ويأتي تخصيص قاعة للمتعاملات من النساء انطلاقاً من رؤية الدائرة نحو التميز والفعالية في تقديم خدمات عدلية وقضائية عالمية الجودة، حيث توفر القاعة بيئة خدمية مناسبة ومريحة للمتعاملات مع الدائرة، تراعي خصوصيتهن، وتتوافق مع قيمهن المجتمعية.

وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، أن تخصيص قاعة لإنجاز تعاملات فئة السيدات جاء استناداً إلى نتيجة استطلاع رأي أجرته الدائرة حول تطلعات هذه الفئة من المتعاملين نحو تطوير الخدمات المقدمة لهن، فكان أن أيدت 86% ممن شملهن الاستطلاع تخصيص مركز لإنجاز التعاملات، مخصص لهن. وأشار وكيل دائرة القضاء إلى توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتلمس الاحتياجات الواقعية لمختلف فئات المجتمع، وتلبيتها بما يتوافق مع طبيعة كل فئة ومتطلباتها.

إلهام

من جهته أوضح يوسف حسن الحوسني، مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين، أن القاعة استمدت اسمها من الموروث المحلي لإمارة أبوظبي، وهو مشتق من اسم عاصمتنا الغالية، مؤكداً أن الخدمات في القاعة الجديدة تقدم من خلال موظفات من الإناث حصراً، ما يوفر المزيد من الخصوصية للمتعاملات، وبالتالي يكون لديهن قدرة أكبر على شرح متطلبات الخدمات التي يرغبن بالحصول عليها بحرية ومن دون حرج.