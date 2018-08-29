«التخطيط العمراني» تطلق منصة رقمية لخدمات البنية التحتية

المصدر: Ⅶأبوظبي - أحمد سعيد

كشفت دائرة التخطيط العمراني والبلديات عن إطلاق منصة رقمية متخصصة في خدمات البنية التحتية وأصول البلدية والتي تشمل العديد من الخدمات منها اعتماد تصاميم البنية التحتية وجميع مكونات البنية التحتية في مرحلة التصميم، ومرحلة التصميم المبدئي، ومرحلة التصميم النهائي، بالإضافة إلى خدمات لاعتماد مواد البنية التحتية، ويبلغ العدد الإجمالي للخدمات التي توفرها حتى الآن 46 خدمة من أصل 98 خدمة تسعى لتحويلها لرقمية قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته البلدية أمس في مقرها الرئيسي، وبحضور رئيس لجنة التكنولوجيا في الدائرة وممثلي البلديات الثلاث، المهندس مرشد خلفان المرر مدير إدارة الطرق والبنية التحتية في بلدية منطقة الظفرة، وناصر مفتاح العرياني مدير إدارة الطرق والبنية التحتية في بلدية العين، والمهندس سامي عبد القادر الهاشمي مدير إدارة الدعم الفني لقطاع البنية التحتية في بلدية مدينة أبوظبي، وأحمد عبد الصمد الحمادي مدير إدارة التخطيط التقني.

وأكدت لجنة التكنولوجيا في الدائرة أن هذه الخدمات الرقمية ستكون على مستوى البلديات الثلاث: بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية منطقة الظفرة، وبلدية العين، موضحة أن الخدمات الرقمية الجديدة في مجال خدمات البنية التحتية تأتي تجسيداً لخطة دائرة التخطيط العمراني والبلديات الهادفة إلى التحول الرقمي الكامل للخدمات.

تقنيات

وأوضحت اللجنة أن الدائرة توجت الجهود من خلال توفير جميع ما يلزم من تقنيات إلكترونية لأتمتة الخدمات وأطلقت (46) خدمة جديدة على المنصة الذكية (Smart Hub) تتعلق بالبنية التحتية بهدف تقديم خدمات عصرية تتناسب مع تطلعات المتعاملين، وتحقق بالوقت ذاته رؤية حكومة أبوظبي في الارتقاء المستمر بالخدمات والاستجابة لمتطلبات تحسين الأداء والتنمية المستدامة.

كما أوجزت لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات أهم أهداف المشروع.وأكد المهندس سامي عبد القادر الهاشمي مدير إدارة الدعم الفني للبنية التحتية في بلدية مدينة أبوظبي خلال العرض التقديمي الذي تناول فيه الخدمات الرقمية لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية أن المنصة تشكل قاعدة خدمات متكاملة تساهم في توفير حوالي 19 مليون درهم سنوياً تشمل مزودي الخدمات، ورحلات التوصيل وطباعة الأوراق، وتحسين الإجراءات، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات المتعاملين، وتوفير الخدمات عبر التطبيقات الذكية.

ميزات

بدوره، أكد أحمد عبد الصمد الحمادي مدير إدارة التخطيط التقني في البلدية أن منصة الخدمات الرقمية لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية تحتوي على العديد من الميزات، حيث يتيح النظام التمكن من تقديم وتحميل المشاريع إلكترونياً بشكل مباشر من قبل الاستشاري وإلى المعنيين في البلدية، وإمكانية تتبع حالة المعاملة ومستجداتها، وتحقيق الشفافية.

90

بإضافة خدمات البنية التحتية الرقمية تكون دائرة التخطيط العمراني والبلديات قد حققت 90 خدمة رقمية، وتعمل بوتيرة متصاعدة منذ أبريل الماضي للعام الحالي لبلوغ الهدف النهائي لمشروع التحول الرقمي والمتمثل في 100% من الخدمات الرقمية مع ختام هذا العام 2018.