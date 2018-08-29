«معهد دبي للتصميم» يعلن اسم الفائزة بمنحة دبي مول الدراسية

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد دبي للتصميم والابتكار، أمس، اسم الفائزة بمنحة دبي مول الدراسية. وجاء إعلان فوز الطالبة المواطنة عائشة السويدي بالمنحة الدراسية، ليتوافق مع الاحتفالات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وتم إطلاق منحة دبي مول الدراسية في وقت مبكر من العام الجاري بالشراكة مع معهد دبي للتصميم والابتكار، لتمكين المرأة في مجال التصميم والابتكار، ولإلهام المواهب النسائية الشابة لتطوير مفاهيم التصميم في المنطقة.

وقالت ساس براون، عميدة معهد دبي للتصميم والابتكار، بهذه المناسبة: «لم يكن هناك يوم أفضل لإعلان الفائزة بمنحة دبي مول الدراسية من يوم المرأة الإماراتية، الذي نحتفل فيه بالمرأة التي أثرت المجتمع بمهاراتها وخبراتها». وأضافت: «نحن في معهد دبي للتصميم والابتكار نتعهد برعاية الجيل المقبل من مواهب التصميم وصناع تغيير المستقبل».

أما الطالبة عائشة السويدي، الفائزة الفخورة بمنحة دبي مول الدراسية، التي تستعد لبدء دراسة برنامج بكالوريوس التصميم في معهد دبي للتصميم والابتكار، فشكرت دبي مول لمنحها الفرصة لمتابعة حلمها كمصممة. وقالت: «التصميم شغفي النابع من القلب، ودراستي للتصميم ستضمن لي مستقبلاً مهنياً في هذا المجال، وهدفي أن أسهم بتطوير مجتمعنا».