«أبوظبي الإسلامي»: استقطاب المرأة

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـــ البيان

قال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة في مصرف أبوظبي الإسلامي، إن المصرف يحرص على استقطاب المرأة الإماراتية للعمل في القطاع المصرفي، ويعمل بجهد لتنمية مهاراتها في هذا المجال. كما قام المصرف بإطلاق برامج تدريبية خاصة بالمرأة الإماراتية، بهدف إتاحة المجال أمام عدد أكبر من الإماراتيات من تحقيق التقدم الوظيفي واعتلاء مناصب قيادية في المصرف من خلال تزويدهن بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح المهني المنشود. كما أكد أن المصرف يعمل على تنفيذ توجيهات القيادات الرشيدة المتمثلة بضرورة منح المرأة الإماراتية فرصة للعمل وتمكينها بالمهارات اللازمة للوصول إلى المكانة التي تستحقها اليوم وتتبوّأ أعلى المناصب.