«الداخلية» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

احتفلت وزارة الداخلية، أمس، بيوم المرأة الإماراتية الذي يقام تحت شعار «المرأة في نهج زايد» في إطار احتفالات الدولة بهذه المناسبة برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

حضر الحفل الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والمهندسة عزة سليمان آل مالك عضو المجلس الوطني الاتحادي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء سالم مبارك علي الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، والمديرون العامون وعدد كبير من الضباط والعنصر النسائي في وزارة الداخلية.

وقال الشعفار: إن الاحتفال بـ«يوم المرأة الإماراتية» هو بمثابة تكريم تستحقه وتتويج لمسيرة المرأة طوال هذه السنوات بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، التي رسمت للفتاة الإماراتية نهجا واضحا بدايته الطموح ونهايته لا تعرف المستحيل.

من جهته أكد اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة، أن ما حققته المرأة من إنجازات كان ثمرة لرعاية واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.