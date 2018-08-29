ساعات سعادة لموظفات «صحة دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعربت الموظفات المواطنات في هيئة الصحة بدبي عن اعتزازهن بالمكانة المتقدمة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية، جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية.

واستقبلت هيئة الصحة الموظفات المواطنات بالورود والهدايا التذكارية والرمزية، وذلك ضمن أجندة الاحتفال التي خصصتها الهيئة، واشتملت على تخصيص «ساعات سعادة» للموظفات لقضاء وقت بهذه المناسبة مع أسرهن وذويهن، إلى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة والجلسات الحوارية، التي ارتكزت المناقشات فيها على ما أرساه الشيخ زايد، رحمه الله، من مبادئ وقواعد رعاية المرأة وتكوين شخصيتها المميزة وتمكينها وفتح المجال أمامها لتولي المناصب الرفيعة والمسؤوليات القيادية والإشرافية والتنفيذية.