«طرق دبي»تحتفي بموظفاتها الرائدات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظمت اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات، فعاليات متنوعة، احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، وقالت موزة المري مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، رئيس اللجنة النسائية في الهيئة: «يأتي احتفاؤنا بيوم المرأة الإماراتية 2018 تحت شعار «المرأة على نهج زايد» متزامناً مع مبادرة عام زايد»، مؤكدة أن هيئة الطرق والمواصلات تنظر إلى الموظفة المواطنة بوصفها رهاناً حضارياً جديراً بالاعتبار في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وطموحاتها التنموية، حيث تعيش بنت الإمارات أزهى عصورها في كنف القيادة الرشيدة، التي لم تبخل في تسخير جميع الإمكانيات لتمكين المرأة الإماراتية، مما ساعدها على الوصول إلى أعلى المناصب والمراتب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث أصبحت شريكاً رئيسياً في التنمية الحضارية للدولة.