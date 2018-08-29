ملك المغرب يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

المصدر: ■ الرباط - وام

تسلم الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بالقصر الملكي بالرباط، أوراق اعتماد السفير علي سالم الكعبي سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة الإمارات لدى المغرب.

ونقل السفير علي سالم الكعبي خلال اللقاء إلى الملك محمد السادس، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن جانبه حمل الملك محمد السادس أسمى تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متمنياً لسموهم دوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات المزيد من الرقي والتقدم والازدهار، وأشاد الملك محمد السادس بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأكد أهمية تحقيق المزيد من التقدم في التعاون المشترك في مختلف المجالات.وأكد السفير علي سالم الكعبي خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على المضي قدماً بالعلاقات مع المغرب إلى أعلى مستويات التطور والتقدم والازدهار بما يرقى إلى تطلعات وطموحات قائدي البلدين الشقيقين.