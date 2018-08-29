500 ألف راكب استخدموا النقل العام بعجمان خلال عطلة العيد

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

كشف المهندس عمر أحمد بن عمير مدير عام مؤسسة المواصلات العامة، أن المؤسسة نقلت نصف مليون راكب بزيادة 29% عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي شهدت نقل 450 ألف راكب عبر أسطولها من الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك خلال عطلة العيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن عدد ركاب النقل الداخلي بلغ 40500 بزيادة نسبة 26.6% عن عام 2017، كما حقق النقل الخارجي نسبة 36.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم نقل 18000 راكب إلى المدن الخارجية كافة، وجاء عدد ركاب مركبات الأجرة 442000 راكب.

وأكد المهندس عمر أحمد بن عمير ضرورة الاهتمام بتلبية احتياجات الجمهور والوقوف على متطلباتهم وتذليل كل المعوقات لتحقيق سبل الراحة، خاصة وأن العطلات الرسمية ومنها الأعياد تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور لاستخدام وسائل النقل العام في إمارة عجمان لما حققته مؤسسة المواصلات العامة من طفرة نوعية في زيادة عدد الحافلات والاهتمام بتحديث الأسطول لتغطية كافة أحياء مدينة عجمان وزيادة عدد الرحلات بالخطوط الخارجية.

وذكر أن جميع الرحلات الداخلية والخارجية لم تشهد حادثا أو تأخرا في المواعيد، فضلا عن استمرار العمل إلى ساعات متأخرة من الليل نتيجة لإقبال الجمهور على استخدام المواصلات العامة، والذي يعد مؤشرا إيجابيا لما تسعى المؤسسة لتحقيقه ضمن خطتها الاستراتيجية، والتي تتماشى مع رؤية عجمان 2021.