«خليفة الإنسانية» تنفّذ المرحلة 2 من إغاثة متضرري سيول السودان

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

يواصل وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إغاثة ومساعدة آلاف الأسر المتضررة من الفيضانات والسيول التي اجتاحت العاصمة الخرطوم وأجزاء متفرقة من البلاد.

وتم شحن 30 طناً من المواد الإغاثية الأساسية والمستلزمات الإيوائية، منها 3 آلاف بطانية و700 خيمة، إضافة إلى مواد نظافة وتعقيم ومبيدات حشرية لمساعدة المتضررين من السيول على مواجهة الأوضاع التي يعيشونها. وقال مسؤول في المؤسسة: «إن وفد المؤسسة في السودان على تواصل واجتماعات متتالية مع الهلال الأحمر السوداني للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على عمليات الإغاثة»، مشيراً إلى أن الفيضانات تسببت في إصابة عشرات الأشخاص وأكثر من 8900 عائلة قد شردت وانهيار 576 منزلاً، حيث إن الأمطار أثرت في حياة أكثر من 45 ألف شخص، وتسببت في إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية.