«العدل» تكرّم أوائل المحاميات

المصدر: أبوظبي - وام

احتفلت وزارة العدل صباح أمس بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة على نهج زايد». ووجه معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل التهنئة للموظفات مثمناً جهودهن في الارتقاء بالعمل بكافة قطاعات الوزارة.

كما كرم سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل في مكتبه في أبوظبي المحاميات عصمت إبراهيم أحمد، وسميرة عبد الله علي قرقاش، وهناء عبد السلام شهاب باعتبارهن من أوائل المحاميات الإماراتيات.

كما تم تكريم موظفات الوزارة، حيث أكد على دورهن الفاعل في مسيرة العمل بالدولة، مشيداً باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة للمرأة وتوفير كافة السبل التي تمكنها من ممارسة دورها في ميادين العمل الوطني، وتقلد المناصب العليا، وهو ما ساهم في اختيار الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة.

وقال إن كافة قطاعات الدولة ومن بينها وزارة العدل قدمت النموذج الأمثل في تحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار وغيرها، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين في مجال العمل، وهو ما جعل دولة الإمارات من النماذج التي يحتذى بها عالمياً.