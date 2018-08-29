«نسائية دبي»تطلق قناتها على «تليغرام»

المصدر: Ⅶدبي - وام

أطلقت جمعية النهضة النسائية في يوم المرأة الإماراتية قناتها الخاصة على برنامج «تليغرام» في احتفالية خاصة بهذه المناسبة.

واستضافت القناة في مقاطع مرئية عدداً من الكوادر النسائية منها الدكتورة عائشة بطي بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية التي أشارت إلى أن الإمارات في صدارة العالم من حيث تمكين المرأة موضحة أن تمكين المرأة واقع معاش.

وقالت عفراء راشد البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن المرأة الإماراتية سطرت قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل وأثبتت أنها على قدر عال من الكفاءة والمسؤولية.

واستضافت القناة الدكتورة رجاء عيسى القرق رئيس مجلس سيدات أعمال دبي هنأت خلالها المرأة الإماراتية لما حققته من إنجازات منوهة بالدعم الذي تحظى به من الحكومة الرشيدة.

ومن جانبها قالت الدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي مدير عام الجمعية: «إن الاحتفالية بإطلاق قناة الجمعية لمجتمع السيدات تأتي انسجاماً مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية مؤكدة أن المرأة الإماراتية تحظى بالاهتمام والدعم المباشر من القيادة الرشيدة».